Platja d'Aro augmenta un 35% la taxa d'escombraries el 2020

Castell-Platja d'Aro ha aprovat per majoria les noves ordenances fiscals del 2020 que suposen un augment del 35% de la taxa d'escombraries per al servei domèstic. La modificació es va aprovar en ple municipal d'ahir amb nou vots a favor de l'equip de govern del PSC (5), ERC (3) i Vall d'Aro En Comú (1).

El grup municipal de Junts per Catalunya (JxCat), que té cinc regidors, va votar-hi en contra, mentre que les altres dues formacions de l'oposició, SOM (2) i el regidor no adscrit –que s'havia presentat a les eleccions per Ciutadans (Cs)– van abstenir-se.

A banda de l'augment de la taxa d'escombraries per a l'ús domèstic també es va aprovar un increment de la mateixa taxa de 21,5 per cent per als usos industrials.



L'alternativa de JxCat

L'equip de govern va justificar l'augment per tres motius: el primer és que l'empresa que fins ara prestava el servei acaba la concessió i l'Ajuntament ha de presentar un nou concurs amb els costos que comporta per amortització i compra de maquinària nova. El segon, que la Generalitat ha augmentat el cànon de l'aigua de 41 euros per tona el 2019 passa a 47 euros per tona el 2020. I un tercer motiu seria la millora del servei a través de la posada en marxa de nous projectes que fins ara no existien com la recollida porta a porta de restes orgàniques de poda, entre d'altres.

Des de l'oposició, JxCat, però, no considera que l'augment sigui la millor fórmula i explica que plantejarà una «alternativa de pagament» a través del pressupost abans de l'aprovació definitiva de les ordenances. Una segona modificació de les ordenances aprovada ahir va ser l'augment de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) que augmentarà de cara a l'any vinent un 11,90% pel que fa al caràcter rústic i un 1,90 per cent en els edificis urbans.

Segons explica l'alcalde, Maurici Jiménez, l'increment es fa per poder tirant endavant el projecte de la Diputació de Girona de franges de protecció davant d'incendis forestals. Per això l'augment serà superior en l'IBI de caràcter rústic. L'alcalde apunta que en total s'han d'obtenir 320.000 euros per finançar el projecte. De nou, en aquesta modificació, el portaveu de JxCat, Joan Giraut, considera que els costos es poden pagar a través del pressupost i per aquest motiu va votar en contra, ja que, «entenem que l'augment de la taxa era innecessari».