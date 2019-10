La Costa Brava tanca la temporada amb 56.700 creueristes, un 11% més

Els ports de Palamós i Roses han tancat temporada havent rebut 56.700 creueristes, un 11% més que l'any passat. I això, tenint en compte que el número d'escales s'ha reduït (perquè se n'han fet 50, quatre menys que el 2018). Pel que fa al port de Palamós, ha tancat la temporada amb un total de 54.208 creueristes, un 18% més que l'any passat, tot i que el número d'escales s'hagi reduït (perquè se n'han fet 45, una menys que al 2018). Els dos ports de la Costa Brava, sumant el de Roses, han rebut conjuntament deu línies de creuers, de les quals un 70% són de luxe. Per procedències, vuit de cada deu creueristes venien del Regne Unit. Destaquen també els procedents de l'Amèrica del Nord (8%) i d'Alemanya (3%). S'estima que l'impacte econòmic que la temporada de creuers ha deixat al territori és de 4,1 milions d'euros, a partir d'un estudi que estima que cada passatger que desembarca es gasta uns 62 euros de mitjana i cada tripulant, 23.

Segons destaca la Generalitat, aquests bon balanç s'ha aconseguit «amb la fidelitat de les companyies, la captació de nous vaixells i la tasca de promoció internacional» que es fa dins el sector sota el paraigüa de la marca Costa Brava Cruise Ports. Una projecció, subratlla la Generalitat, que tindrà el seu punt àlgid el maig del 2020. Perquè aleshores la Costa Brava acollirà una de les assemblees internacionals de Medcruise, l'associació de ports amb tràfic de creuers a la Mediterrània.

A Palamós, l'última escala l'ha feta el Marella Dream, que va arribar procedent de Còrsega i ahir a la tarda va salpar amb destí a Palma de Mallorca. A bord portava 1.575 passatgers, majoritàriament britànics. A Roses, la darrera escala l'ha fet el creuer Wind Surf. Va fondejar a la badia procedent de França (en concret, del port de Sanary sur Mer) i ahir va salpar cap a Barcelona amb 302 creueristes, la majoria dels quals són nord-americans.

Aquest 2019, el port de Palamós ha assolit un nou rècord per tercer any consecutiu. Ha rebut 54.208 passatgers, cosa que representa un increment del 18% respecte a la temporada passada. En total, s'hi han fet 45 escales (una menys que el 2018). Segons subratlla Ports de la Generalitat, «l'augment de passatgers referma el lideratge d'aquest port dins del sector de creuers i li dona major projecció internacional».

La temporada ha tingut una durada de set mesos amb la visita de nou companyies de creuers. L'afluència més gran de creuers s'ha situat al maig (amb nou escales), seguit del setembre (amb vuit) i els mesos de juny, agost i octubre (amb set escales cadascun).

A Palamós, tres línies de creuers han copat el 77% de les escales de la temporada: la britànica Marella Cruises amb 25 escales (55%) i les nord-americanes Seabourn Cruise Lines amb set escales (15%) i Seadream Yacht Club amb tres escales (7%). Pel que fa a escales inaugurals de creuers, se n'han rebut tres: el Marella Explorer 2, el Marella Discovery 2 i el Marina.

Quant al perfil dels turistes, el 80% han estat britànics, el 8% nord-americans, el 4% alemanys, el 3% irlandesos, l'1% australians, l'1% canadencs i la resta, de diferents nacionalitats. Els creueristes que han desembarcat a Palamós han optat per fer excursions a Pals, Peratallada i Púbol, Tossa de Mar, Girona, Platja d'Aro, Figueres, Empuriabrava, Begur i Besalú. Alguns d'ells, a més, com destaca Ports, «han optat pel lloguer de bicicletes elèctriques amb les quals han fet alguna via verda de l'entorn».



Roses, port de creuers de luxe

El port de Roses, on la majoria dels vaixells fondegen a la badia, ha tancat temporada amb 2.535 passatgers, cinc escales i la visita de quatre companyies. Aquí, un 70% eren britànics, un 18% nord-americans, un 4% alemanys, un 3% canadencs, un 1% australians, un 1% irlandesos i la resta, de diferents nacionalitats.

De la temporada a Roses n'ha destacat l'estrena d'una línia de creuers de luxe nord-americana, Crystal Cruises. Precisament, va ser qui va fer la primera escala de la temporada amb el vaixell Crystal Esprit. Ports de la Generalitat destaca que Roses ha continuat «diversificant companyies».