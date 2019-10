SOS Costa Brava insta Pals a fer un gir cap a la sostenibilitat urbanística

L'entitat ecologista Sos Costa Brava es va reunir divendres amb l'equip de govern de Pals per tal de buscar el suport del municipi davant la proposta dels activistes envers el nou Pla Director Urbanístic de sòls no sostenibles del litoral gironí. Els ecologistes van instar l'equip de govern a fer un gir en les seves polítiques urbanístiques per tal que s'adeqüin als principis de sostenibilitat i van demanar el seu recolzament perquè reclamin a la Generalitat de Catalunya que el nou Pla Urbanístic opti per la preservació de la costa.

Els ecologistes –que es reuniran amb tots els consistoris del litoral gironí– proposen un pla director que contempli la desclassificació massiva dels sòls urbanitzables pendents d'urbanitzar com una de les principals mesures per protegir i preservar la costa del litoral gironí.

En particular, l'entitat vol protegir els boscos litorals, els terrenys amb pendents superiors al 20% i els sòls situats a primera línia de mar amb valors naturals i paisatgístics. Així com els polígons de sòl urbà no consolidats, que encara no s'han desenvolupat i que no compten amb els serveis urbanístics implantats.

Els ecologistes també demanen que el nou pla incorpori la protecció de les dunes i les pinedes mediterrànies, així com els boscos i els espais amb valors paisatgístics.

L'ens ecologista va transmetre la seva preocupació davant l'elevat nombre de sectors urbanitzables pendents d'execució a la zona de la platja de Pals, on n'hi ha més de 1.000. També van destacar la preocupació que els generen les obres que s'estan desenvolupant a la pineda d'en Sagués, ja que argumenten que afecten «greument» una duna gegant que «és un hàbitat d'interès comunitari prioritari».

Pel que fa al projecte de Radio Liberty, SOS Costa Brava ha ofert la col·laboració de la plataforma a l'Ajuntament de Pals per tal d'impulsar un projecte que garanteixi la preservació i recuperació dels valors naturals a la zona de Radio Liberty. SOS Costa Brava ha proposat a l'Ajuntament apostar per la renaturalització de tot l'espai, la desconstrucció i l'enderroc de les antigues edificacions obsoletes i per l'impuls d'un projecte de regeneració i recuperació dels espais dunars permeabilitzant alhora l'accés a la platja amb passeres i itineraris naturals i posant en valor l'espai.

Els activistes mantenen que aquest espai ha de ser de titularitat pública i defensen que s'ha d'evitar la seva privatització. En aquest sentit, es desmarquen de la proposta de la Fundació Aquam, que vol crear una mena de museu.

Valoració positiva

L'entitat va valorar positivament la trobada perquè «ha permès obrir un nou espai de diàleg amb els responsables municipals amb la finalitat de cercar fórmules de col·laboració per salvaguardar els valors naturals del municipi». Finalment, van anunciar que les pròximes reunions seran amb els ajuntaments de Begur i de Cadaqués.