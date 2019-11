Ciutadans reclama un punt de control fitosanitari al port de Palamós

El candidat de Ciutadans (Cs) al Congrés dels Diputat per Girona, Héctor Amelló, ha anunciat aquest matí durant una visita a les oficines de Ports de la Generalitat que el seu partit aposta per instal·lar "un punt de control fitosanitari" al port de Palamós per a "donar entrada i sortida a mercaderies animals, fruites i aliments". El candidat ha assenyalat la "importància geoestratègica" d'aquesta infraestructura i com la instal·lació d'un punt de control fitosanitari permetria reforçar Girona i la Costa Brava en quan a circulació de mercaderies per mar en ser "un emplaçament estratègic per a les empreses de la província, que dependrien menys del port de Barcelona i generaria nous llocs de treball".

En aquest sentit, apunta, el regidor de Ciutadans a Palamós, Cristóbal Posadas, presentarà una moció "perquè en el proper ple es posicionin tots els partits" i sol·licitin a la Generalitat que iniciïn els tràmits amb l'Estat i les autoritats portuàries per a la instal·lació d'aquest punt de control fitosanitari. "Paral·lelament, des de la comissió de territori del Parlament de Catalunya també hem demanat la instal·lació d'aquest punt d'inspecció fitosanitària", ha afegit Amelló.

D'altra banda, el representant ha volgut transmetre el seu suport a la Guàrdia Civil de Palamós, ja que, assegura, "durant el cap de setmana han patit diversos escratxes per part dels radicals separatistes".