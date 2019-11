Una dona de 85 anys pateix cremades greus en l'incendi d'una casa a Pals

Un incendi en un habitatge a la població de Pals va acabar ahir amb una víctima de 85 anys ferida greu per cremades. A més, les flames van destrossar l'interior de la casa, que va quedar inservible.

El succés va tenir lloc durant la matinada de dilluns a dimarts i els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'incendi pels volts de dos quarts de quatre però quan hi van arribar es van trobar que una casa del carrer Rodors de Pals -a prop de la urbanització del Golf- estava totalment desenvolupat i pres per la força i violència de les flames.

En arribar, els serveis d'emergències -Bombers, SEM i Policia Local de Pals- van anar cap a les possibles víctimes. Els serveis mèdics van atendre una dona de 85 anys que viu a l'immoble amb la seva cuidadora.

Aquesta presentava cremades de segon i tercer grau, al 30% del cos. Arran de la gravetat de les cremades, el SEM va decidir traslladar la dona en una de les tres ambulàncies que va activar fins a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on ahir encara es trobava ingressada. La víctima és estrangera, fa anys que viu a Pals i té problemes de mobilitat. La cuidadora, que segons els efectius d'emergències va ser determinant per ajudar la dona a sortir de l'immoble, va resultar il·lesa de l'incendi.

Les flames van ser tan violentes que van afectar totes les habitacions de la casa i els Bombers, malgrat estar-hi esmerçant tots els seus esforços -hi va treballar amb sis dotacions- no van poder evitar que quedés afectada. El servei es va iniciar pels volts de dos quarts de quatre i els Bombers no el van donar per acabat fins pels volts de les set del matí.

Quant a les possibles causes de l'incendi de l'habitatge, la principal hipòtesi de l'origen de l'incendi d'aquesta casa s'apunta a un cigarret, que la mateixa dona d'edat avançada estava fumant. La víctima s'hauria adormit mentre fumava i això hauria generat el foc i de retruc li hauria causat les ferides de gravetat al 30% del cos, segons fonts de la Policia Local de Pals.