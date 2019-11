L'Acadèmia Internacional de Ceràmica incorpora el Terracotta Museu

El Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà ha ingressat a l'associació Acadèmia Internacional de la Ceràmica (AIC) amb seu a Ginebra, després d'haver superat exitosament el procés de selecció que l'organisme fa de manera bianual. La incorporació de l'equipament bisbalenc significa entrar dins una xarxa de difusió de la ceràmica de reconeixement i prestigi internacional.

Segons el consistori, la pertinença a l'AIC obre la porta a col·laboracions amb ceramistes, museus i col·lectius d'arreu del món. A l'hora d'entrar-hi, l'organisme ha tingut en compte l'activitat que duu a terme el centre Terracotta Museu per a la difusió, valorització i prestigi de la ceràmica.



Impacte global

A part del Terracotta Museu, enguany han ingressat tres museus més: el Changchun International Ceramics Gallery, de la Xina; el CLAY Museum of Ceramic Art, de Dinamarca; i el Museu d'Olaria, de Portugal. A banda dels museus, però, s'han seleccionat 224 nous membres: 208 dels quals són membres individuals, on s'inclouen artistes, conservadors, estudiosos i experts; i 16 membres col·lectius, on hi ha associacions de ceramistes, escoles, galeries, centres d'art i museus.

A més de la recent incorporació del Terracotta Museu, a Catalunya només hi ha tres institucions que formin part de l'AIC, són: l'Associació de Ceramistes de Catalunya, el Museu del Càntir d'Argentona i el Museu del Disseny de Barcelona.