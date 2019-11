Alliberen un blauet comú al parc dels Estanys de Platja d'Aro

La secció de Medi Natural de la Policia Local de Castell-Platja d'Aro i l'entitat naturalista Grup Natura Sterna van fer ahir l'alliberament d'un exemplar de blauet comú al parc dels Estanys. L'ocell havia estat recuperat dins el pavelló d'esports de Castell d'Aro, on havia entrat de manera accidental, segons va explicar el president del Grup de Natura Sterna, Jaume Ramot. L'animal va ser alliberat per la Policia Local, en una zona de Platja d'Aro on és habitual veure altres exemplars d'aquesta espècie; estava anellat i no presentava ferides.