JxCat a Torroella reclama multar l'empresa de la zona blava per incompliments

La formació a l'oposició de JxCat a Torroella de Montgrí ha entrat aquesta setmana una instància a l'Ajuntament demanant que apliqui els «procediments sancionadors» a l'empresa concessionària del servei de la zona blava al municipi. A més, la formació també exigeix que si és necessari «es resolgui el contracte i se'n liciti un de nou».

L'equip de JxCat havia denunciat incompliments del contracte el mes de setembre i, amb la nova instància, demana una resposta per part de l'equip de govern, que «a hores d'ara encara no hem rebut», apunta la cap de llista de JxCat, Sandra Bartomeus.

Segons el govern, format per Unitat i Progrés Municipal (UPM) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), reconeixen problemes amb el contracte i han demanat dos informes, un de tècnic i un de jurídic sobre la qüestió. Quan els tinguin, asseguren, respondran la petició de JxCat.

Entre altres aspectes, el grup de l'oposició destaca dos problemes a la zona blava, un dels quals estaria relacionat amb la impossibilitat dels veïns de gaudir de la gratuïtat de dues hores de la zona blava de manera fraccionada. La segona correspon als problemes que genera el parquímetre del carrer Pi i Margall, on no es pot fer el pagament per targeta.



Solució al problema

El segon tinent d'alcalde, Josep Martinoy (UPM), explica que, pel que fa al problema del parquímetre del carrer Pi i Margall, s'està buscant una solució tècnica.

Segons el regidor, s'ha canviat la ubicació de l'aparell però continua sense arribar-hi la connexió. En aquest sentit, contemplen fer la connexió via cable. Pel que fa al segon problema, relacionat amb el fraccionament, han demanat un informe jurídic i buscaran com han d'actuar envers l'empresa. «Hem de mirar què fem perquè les màquines no permeten fer el pagament fraccionat», diu Martinoy.