Denuncien irregularitats en les hores extres de la Policia Local de Sant Feliu

El sindicat Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha denunciat presumptes irregularitats en l'assignació de les hores extres de la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols. El sindicat apunta que hi hauria un grup de WhatsApp creat per tres agents de base i en què no hi ha tots els agents del cos policial.

Així, en el grup de xat, «s'ofereixen hores extres i s'adjudiquen de forma aleatòria», explica la CSIF en un comunicat. En aquest sentit, consideren que aquesta manera de distribuir les hores és «irregular». Des del sindicat han avançat que no saben «si el responsable de la creació d'aquest grup ha estat el regidor de la policia» i per això han demanat a l'alcalde que investigui els fets. En el cas que darrere del grup hi hagués algun membre del govern, això significaria que el xat tindria «caràcter oficial», segons creu el sindicat. Si fos així, han apostat per depurar responsabilitats polítiques.



Responsabilitat administrativa

D'altra banda, si l'oferiment de les hores fos a «instància pròpia dels agents administradors del grup», representaria que s'estan donant hores extres «d'esquena al mateix Ajuntament i a la Prefectura de la Policia Local». Si es confirma aquesta hipòtesi, el sindicat ha demanat al govern local que apliqui les responsabilitats administratives o disciplinàries pertinents. De moment, des de l'Ajuntament de Sant Feliu han anunciat que es miraran el cas i que de moment no faran declaracions sobre el tema.