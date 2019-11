Les dones, protagonistes principals dels nous models de caganers del 2019

Les dones són les protagonistes principals dels nous models de caganers per aquest Nadal que l'empresa de Torroella de Montgrí Caganer.com va presentar ahir. En aquest sentit, l'empresa ha posat a la venda rèpliques de la cantant Rosalía, de l'activista Greta Thunberg o superheroïnes com Wonder Woman i Harley Quinn.

Segons un dels escultors de Caganer.com, Marc Alòs, a la col·lecció «busquem que hi hagi moltes dones». Així, aquest any han incorporat la famosa activista contra el canvi climàtic o el fenomen de la cantant Rosalía. Sobre la cantant, explica Alòs que «una persona de Catalunya que ha arribat a on ha arribat havia d'estar dins del nostre imaginari».

Reconeixement i novetats

L'empresa va presentar fins a mig centenar de noves figuretes de cara a aquest Nadal, entre les quals també hi ha els protagonistes de la sèrie espanyola La Casa de Papel, que ha aconseguit un ressò internacional. És una figureta amb la carota de Dalí i el vestit vermell característic. Dins el gènere de ficció, els artesans han apostat per estrenar el personatge de Mr Bean. Per als més petits també han volgut fer escultures de la nina LOL Surprise, del Rei Lleó i les gàrgoles del Geperut de Notre-Dame.

Marc Alòs detalla que aquest any les figuretes polítiques han perdut pes, ja que l'any passat ja van estrenar tots els exconsellers empresonats i a l'exili, així com líders internacionals com Theresa May. Precisament, aquesta última ja ha estat renovada pel caganer del nou primer ministre britànic, Boris Johnson.

L'empresa té el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ), que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, que reconeix la forma d'elaboració de les figures.