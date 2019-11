JxCat, CUP, CambTE i l'EST de Torroella s'aixequen del ple dels pressupostos

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí va aprovar ahir al vespre els pressupostos per al 2020 en el ple ordinari de novembre amb les discrepàncies de l'oposició, quan quatre grups es van aixecar durant el punt la proposta en senyal de protesta.

En aquest sentit els pressupostos van rebre deu vots a favor per part de l'equip de govern (UMP i ERC) i un vot en contra (Cs). Pel que fa als dos regidors de JxCat, els dos regidors de la CUP, el regidor de Compromís amb Torroella i l'Estartit (CambTE) i el regidor de L'EST (L'Estartit Som Tots) es van aixecar per criticar el fet de no haver estat convidats a les reunions per presentar i preparar els pressupostos.



Disconformitat i protesta

Els mateixos grups van informar ahir que presentaran alegacions a la proposta de l'equip de govern i van lamentar «la disconformitat en com s'ha preparat el pressupost».

Com va informar l'equip de govern, la partida pressupostària que es va aprovar inicialment puja als 19.500.000 euros. Pel que fa a les inversions, els pressupostos preveuen un increment de 520.000 euros respecte als anteriors i pugen a un total de 2.197.500 euros.

Entre les despeses més importants destaquen: el desenvolupament de la zona d'equipaments esportius, amb 465.000 euros; i les obres del carrer Tamariu, amb 365.000 euros.