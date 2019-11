Inicien les obres de millora a l'estació de bus de Torroella de Montgrí

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat els treballs de millora de l'estació d'autobusos de Torroella de Montgrí, que tenen un pressupost de 45.000 euros i un termini d'execució de dos mesos i mig. Les obres consistiran en la instal·lació d'una nova marquesina i d'un nou tancament de l'espai entre el mur posterior de l'estació i la coberta existents i l'execució d'altres treballs complementaris.

La nova marquesina, que servirà per millorar l'aixopluc de les persones usuàries, estarà formada per un muret de formigó i una mampara de vidre. El nou tancament, per la seva banda, permetrà reduir l'entrada de vent i pluja a l'estació. L'obra, durant la qual es mantindrà el funcionament habitual del servei d'autobusos, es completarà amb la millora del mobiliari urbà i l'actualització de la senyalització.

Aquesta obra s'emmarca en els treballs de remodelació que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat a 15 estacions d'autobusos i parades arreu de Catalunya i que sumen una inversió d'1,9 milions d'euros. Inclouen actuacions com la reforma de marquesines, la renovació de paviments,l'actualització d'instal·lacions i els treballs d'urbanització.

Hi estan incloses, a més de l'estació de la Seu d'Urgell, les d'Olot, Igualada, Torroella de Montgrí, Tortosa, Amposta, Blanes, Valls, Tossa de Mar, Reus, Tarragona, Vic i diverses parades a Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Pallerols.