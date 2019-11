Reobre la històrica llibreria de Palafrugell tancada al setembre

El grup de suport a la llibreria Mediterrània de Palafrugell va anunciar ahir la reobertura el proper març de l'establiment que havia anunciat el seu tancament per manca de relleu. La reobertura ha estat possible gràcies a l'acord a què han arribat els propietaris de la Mediterrània amb la llibreria Vitel·la de l'Escala, que portarà ara el negoci.

«Avui, Dia de les Llibreries, anunciem feliços que la llibreria Mediterrània de Palafrugell ja té relleu: es dirà llibreria Vitel·la Espai Fòrum i reobrirà al març. Gràcies a tots per ajudar a salvar-la. Volem llibreries obertes», va escriure a les xarxes socials Carme Fenoll, una de les impulsores del grup de suport.

La llibreria Mediterrània va tancar les seves portes el passat 30 de setembre per la jubilació dels propietaris i per manca de relleu. «Estem molt contents i és molt important que una localitat com Palafrugell tingui llibreria», explica Gemma Garcia, propietària de la llibreria Vitel·la, «els propietaris ens ho han posat molt fàcil».