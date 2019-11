Un treball sobre l'esport guanya el Premi Jordi Comas de Recerca

La Fundació Jordi Comas va entregar ahir al vespre el guardó del 8è Premi Jordi Comas de Recerca Local de Castell-Platja d'Aro a l'autor Alfons Tauler pel treball en l'àmbit de l'esport Entitats, clubs esportius i esportistes destacats de Castell-Platja d'Aro.

L'acte es va fer a la biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro i va comptar amb la presència del regidor de Cultura, Josep Amat; de l'alcalde, Maurici Jiménez; i de la presidenta de la Fundació Jordi Comas, Carme Hospital.

El premi està dotat amb 4.500 euros i és impulsat per l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i la Fundació Jordi Comas. En aquest sentit, cada any es guardonen projectes inèdits d'investigació que puguin esdevenir un cop desenvolupats en un treball de recerca més extens sobre el municipi en qualsevol àmbit.



Tots els premiats

El jurat de la convocatòria de la vuitena edició l'han format el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Josep Amat; el director de la revista Gavarres, Pitu Basart; l'editor de la Revista del Baix Empordà, Gerard Xarles, i el director de la Fundació Jordi Comas, Lluís Poch. En aquest cas, el jurat ha valorat l'aportació que fa l'autor al món de la història de l'esport al municipi.

Després de l'acte dels premis, es va presentar el llibre, publicat per l'Ajuntament amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, sobre el treball guanyador de la quarta edició, l'any 2015: Abans que tot canviés. Les activitats tradicionals a la Vall d'Aro abans de l'arribada del turisme de masses, a càrrec del seu autor, l'historiador Jaume Badias i Mata.

Els premis d'altres edicions, com el de 2018, van anar per al comunicador i fotògraf Carles Torrent i Vilà per l'obra El comerç de la sorra i per als periodistes J. Víctor Gay Frías i Carlus Gay i Puigbert, per l'obra El Carnaval de Platja d'Aro: origen, història i evolució. Un any abans, el 2017, el premi havia anat per a Joan Perich i Romero per l'obra Ràdio Mi Amigo, sobre una de les emissores pirates més importants d'Europa als anys setanta.



Història i reconeixement

Els Premis de Recerca Local de Castell-Platja d'Aro adopten el nom de Jordi Comas i Matamala (1945-2012), en record, reconeixement i homenatge a aquest empresari de l'hoteleria i la restauració amb diversos establiments al municipi. Comas, a més, va ser actiu en l'activitat social i política del municipi essent present en la Federació d'Hostaleria de Girona, la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, el Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, el govern de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro o en l'organització i transformació del Carnaval del municipi.