El relleu generacional i Jordi Muxach, protagonistes de la Fira de Sant Andreu 2019

La Fira de Sant Andreu de Torroella de Montgrí d'enguany posarà l'accent en el relleu generacional a pagès i en la pèrdua del conegut pastor local Jordi Muxach. La fira se celebrarà el cap de setmana del 30 de novembre i 1 de desembre.

Pel que fa a Jordi Muxach, els organitzadors expliquen que es retrà homenatge en el XXVIII Concurs de Gossos d'Atura. La fira inclourà, com és tradició, un gran nombre d'actes durant el cap de setmana.

Amb l'aposta temàtica d'enguany, l'Ajuntament vol projectar la pagesia com un sector que, malgrat les dificultats, ha incorporat joves molt preparats, que fan un ús responsable de la tecnologia i del coneixement i són totalment responsables amb una producció sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Tot això es podrà veure a través de la Fira en el Record, una de les activitats més singulars de Sant Andreu, on es mostrarà, a través d'un recorregut guiat i teatralitzat per diferents espais de la vila com és «Ser jove a pagès».

Un dels actes més esperats de la fira sempre és el Concurs de Gossos d'Atura, que enguany estarà marcat per recent traspàs del reconegut pastor de l'Estartit, Jordi Muxach. Ell en va ser el precursor l'any 1992 i, a banda de participar-hi i guanyar-lo en nombroses ocasions, n'era un dels seus vertebradors. Amb el pas dels anys, el concurs s'ha convertit en un referent indiscutible del municipi, que sintetitza a la perfecció el caràcter transversal de la fira.