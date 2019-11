Un carrer de Torroella cedeix i un camió es queda atrapat

Els serveis d'emergències van retirar ahir un camió que s'havia enfonsat al carrer Fàtima de Torroella de Montgrí. Els fets van pasar el dilluns a la tarda quan un camió va quedar atrapat després de cedir el paviment de la via i provocant danys en un habitatge.

La grua va treure ahir el camió al voltant d'un quart de deu encallat a un forat que s'hauria produït a la carretera. El succés, però, es va produir pels volts de dos quarts de set de la tarda de dilluns quan el mateix xofer del camió de dos eixos va alertar els Bombers que s'havia enfonsat el paviment i havia quedat encallat al vial.

Segons va informar l'Ajuntament, l'esfondrament va provocar el trencament d'un desguàs d'aigües brutes i del col·lector d'aigües de la muntanya. L'esvoranc té unes dimensions d'uns 2 metres d'amplada per uns 9 metres de llargada i 2 metres de fondària.



Instal·lació elèctrica

En aquest sentit, el consistori ha activat tots els dispositius tècnics disponibles per tal d'avaluar i resoldre la incidència el més aviat possible. A causa de l'incident el veí de l'edifici afectat no va passar la nit de dilluns a dimarts perquè no podia accedir a l'habitatge. En concret, es va malmetre una finestra, ja que el vehicle va quedar recolzat a la façana d'un edifici de planta baixa i dues plantes.

A més, va causar problemes a la instal·lació elèctrica. El vehicle pesant transportava palets amb ciment i els Bombers, amb dues dotacions, van treure'n la càrrega per tal d'alleugerir el pes del vehicle.

També, segons fonts del cos d'emergències, van revisar que l'edifici no quedés afectat i van comprovar que l'estructura tampoc ho estava. Però que sí que hi havia afectació en una finestra i el sistema elèctric. En aquest sentit, tècnics municipals i dels serveis de subministrament també van desplaçar-se fins aquest carrer i juntament amb els Bombers van comprovar que no hi havia cap mena de fuita. Al lloc també s'hi va desplaçar la Policia Local de Torroella, que va acordonar la zona.