JxCat a Torroella denuncia «taxes més elevades » per l'ús de l'app de la zona blava

La formació a l'oposició de JxCat a Torroella de Montgrí va denunciar ahir en un comunicat el cobrament de taxes més elevades de les que es contemplen en les ordenances pel pagament de la zona blava amb l'app. L'Ajuntament, però, va desmentir la informació al Diari de Girona i va explicar que els preus que es cobren són els que s'estipulen a les ordenances.

En el cas del pagament a través de l'aplicatiu mòbil, explica el segon tinent d'alcalde, Josep Martinoy, els preus són més elevats «perquè hi ha una gestió de l'ús de la plataforma que s'ha de pagar amb la diferència de tarifa».

Segons les Ordenances Fiscals del 2019, explica JxCat, les taxes per 13 minuts d'estacionament són de 20 cèntims i de 30 cèntims de juny a setembre. El partit, però, mostra tiquets pagats a través de l'aplicatiu app on s'ha cobrat 0,39 cèntims que, segons l'Ajuntament, seria el preu de gestió. D'altra banda, JxCat va entrar la setmana passada una instància a l'Ajuntament demanant que apliqui els procediments sancionadors a l'empresa concessionària per «incompliments». El govern ha reconegut problemes i ha demanat dos informes municipals, a més, s'ha de reunir la setmana vinent amb l'empresa per tractar les qüestions.