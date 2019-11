La Taverna del Mar homenatja el centenari dels Banys de s'Agaró

Amb motiu de la commemoració del centenari dels Banys de s'Agaró, la família Ensesa, propietària de l'emblemàtic hostal de La Gavina i del restaurant La Taverna del Mar, reten homenatge a l'efemèride amb la presentació ahir d'un menú especial per a l'ocasió. En aquest sentit, el restaurant va presentar ahir un plat de mar i muntanya, amb llagosta i pollastre, com a proposta estrella per celebrar els 100 anys que farà el 2020 de la construcció de les històriques casetes de la platja de Sant Pol.

Romain Fornell i Lluís Planas, l'assessor gastronòmic i el xef, respectivament, del restaurant La Taverna del Mar, van ser els encarregats de presentar el plat entre altres propostes gastronòmiques per a aquest setembre.

Després de diversos intents, el 1919 es van muntar 45 casetes de bany a la platja de Sant Pol. No va ser fins al 2020, però, quan aquestes es van inaugurar amb el nom de Banys de Sant Pol.

Durant els anys posteriors, la platja de Sant Pol i els seus banys van esdevenir un referent d'oci de la zona que amb el pas del temps s'acabarien coneixent com els Banys de s'Agaró. El restaurant La Taverna del Mar en vol retre ara homenatge.