La Junta Electoral duu l'alcalde de Torroella a la Fiscalia per les pancartes

La Junta Electoral duu l'alcalde de Torroella a la Fiscalia per les pancartes torroella de montgrí

La Junta Electoral obre la via judicial contra l'alcalde de Torroella de Montgrí per mantenir les pancartes a favor dels presos i els llaços grocs a la façana de l'ajuntament aquest 10-N, el dia de les eleccions generals. Ho fa arran d'una denúncia presentada per Ciutadans (Cs).

L'acord de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de la Bisbal d'Empordà subratlla que les fotografies que acompanyen la denúncia «evidencien» que el govern municipal «no va complir l'acord que li requeria expressament la retirada de símbols partidistes». Per això, la JEZ envia el cas a la Fiscalia de Girona perquè investigui si l'alcalde, Jordi Colomí (UPM), ha comès un delicte de desobediència.

L'acord de la JEZ de la Bisbal d'Empordà s'ha pres arran d'una denúncia presentada per Cs. Era la segona del partit que arribava davant la junta electoral, i es va interposar el 10 de novembre, el mateix dia de les eleccions al Congrés i al Senat.

La denúncia s'acompanyava amb fotografies de la façana de l'Ajuntament, on s'hi veuen llaços grocs, una estelada i tres pancartes. A dues s'hi llegeix «Llibertat presos polítics» i a la tercera, «Torroella contra la sentència» (en al·lusió al judici de l'1-O).

Colomí, que es va presentar a les municipals sota les sigles d'Unitat i Progrés Municipal (UPM), va accedir per primer cop a l'alcaldia el mes de juny passat.