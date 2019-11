Cs demana millorar la seguretat de la carretera de Sant Feliu a Lloret

El grup de Ciutadans (Cs) ha presentat una proposta al Parlament de Catalunya on es reclama la millora de la seguretat de la carretera que uneix els municipis de Lloret de Mar i Sant Feliu de Guíxols, la Gi-682.

Segons la formació taronja, la via compta amb «molts punts negres» a causa de «la gran quantitat de revolts de què disposa». «Els múltiples trams de visibilitat reduïda i els accessos a les urbanitzacions i càmpings tenen molts punts negres», van expressar ahir a través d'un comunicat. Per aquest motiu, el diputat de Ciutadans per Girona, Héctor Amelló, va reclamar al Parlament com a mesura «més principal i urgent» la realització d'un estudi tècnic –a través del Servei Català de Trànsit– en un termini de quatre mesos des de l'aprovació de la proposta «perquè es puguin determinar quines són les mesures més eficaces que han d'aplicar-se».