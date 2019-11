L'Ajuntament de Torroella perd una demanda contra Cs per no cedir un espai

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha perdut una demanda contra Ciutadans (Cs) per no cedir un espai públic per instal·lar una carpa. El jutge estima parcialment l'al·legació de la formació taronja en considerar que es va vulnerar el dret de llibertat ideològica del partit, segons va avançar dijous el diari El Mundo.

Els fets es van produir el 19 de gener de 2019, quan Cs va fer una sol·licitud a l'Ajuntament demanant la cessió de l'espai públic, concretament de la plaça Quintana i Combis per al dia 26 de gener, amb la finalitat d'instal·lar una carpa del partit. Davant aquests fets, el govern municipal va denegar la petició argumentant que no era un espai adequat «a causa del fet que és un espai molt concorregut comercialment i la instal·lació d'una carpa podria entorpir la circulació de vianants», i va instar la formació a «esperar el període del calendari marcat per la legislació per realitzar la propaganda electoral».

A propòsit d'això, el 26 de gener un grup de persones impulsades per La Forja es va aglomerar per impedir l'activitat del partit a la ciutat, on havien previst celebrar un acte. La tensió de la gent va escalar i van acabar agredint un regidor de Cs de Blanes.



La resposta de la formació

Davant aquesta situació, Ciutadans va recórrer la denegació de l'Ajuntament als tribunals argumentant que s'estaven vulnerant els seus drets de reunió, d'igualtat i de llibertat ideològica. L'Ajuntament va negar aquests fets argumentant que la sol·licitud d'ocupació temporal de l'espai presentada es fonamentava en «l'ordenança pública i el bon govern», va recordar que el dret de reunió «té restriccions» i va afirmar que la formació taronja no va respectar el termini d'avís amb deu dies d'antelació. A més a més, van afegir que no es vulnerava cap dret i que no es podien tenir en compte els fets ocorreguts el dia 26 de gener.

Per la seva banda, el ministeri fiscal va apreciar que l'Ajuntament no va argumentar la negativa de la cessió: «La decisió denegatòria de l'ús de l'espai públic no està fonamentada, ja que el partit sol·licitant volia fer ús del seu dret de llibertat ideològica i no sembla que la referència del trànsit o la possibilitat d'entorpir la circulació de vianants siguin arguments suficients» i afegeix que «no es recolza amb cap normativa municipal ni tampoc se cita el nombre de comerciants de la plaça».

Finalment, el jutjat contenciós administratiu número u de Girona ha estimat parcialment la demanda en considerar que es vulnera el dret de llibertat ideològica i es declara nul·la la resolució de l'Ajuntament. Tot i que, com van reconèixer ahir fonts del partit taronja, la decisió judicial no té cap més efecte, ja que tot i donar part de la raó a Ciutadans, el dia de la cessió de l'espai en qüestió estava previst per al 26 de gener i la decisió judicial ha arribat ara.