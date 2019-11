Palafrugell entrega els premis Rodolfo Candelaria a 6 alumnes

L'Ajuntament de Palafrugell i l'Associació Cultural d'Amics de Rodolfo Candelaria han entregat aquesta setmana els premis de l'11a edició de la Mostra de pintura Rodolfo Candelaria. En el concurs hi participen els alumnes de cinquè de primària de les escoles de Palafrugell. Els guanyadors, per escoles, d'aquest any han estat: Omaima Ouchalat (Barceló i Matas), Rebeca Antón (Carrilet), Enzo Trancho (Pi Verd), Oriol Domínguez (Sant Jordi), Wassim Abdelaoui (Torres Jonama) i Àstrid Dagà (Vedruna). El pintor Rodolfo Candelaria, resident al municipi, va estar present a l'entrega de guardons.