Recullen signatures per afegir el topònim de Sant Joan a Palamós palamós

Un grup de veïns de Palamós ha començat una recollida de signatures per reclamar la incorporació del topònim de Sant Joan al municipi de Palamós. En aquest sentit, el grup va entregar divendres més de 50 signatures a l'Associació de Veïns de Sant Joan per tal que l'entitat les presenti a l'Ajuntament.

Des del consistori apunten que estudiaran la proposta si es presenta a l'Ajuntament i asseguren que s'ha d'abordar fent més visible Sant Joan dins el municipi.

Segons la petició, que encara no s'ha presentat, l'Associació ja va reclamar la seva incorporació fa dos anys amb motiu del 75è aniversari de l'annexió de Sant Joan a Palamós. Aleshores, l'Ajuntament va explicar «que calia fer pedagogia sobre el tema». En aquest sentit, el consistori va dissenyar uns plafons informatius -difosos al municipi- explicant la història de Sant Joan i la seva relació amb Palamós.

«Creiem que ha arribat el moment que la nostra associació presenti un escrit a l'Ajuntament per registre, per tal que arribi a tots els grups municipals, amb l'objectiu que es debati una moció perquè s'incorpori el nom», diu la petició.

Un dels impulsors de la recollida de signatures, Francesc Matés, explica que és una «petició que ve de lluny» i es fa per «preservar un sentiment que si no es perdrà». Segons el text, que ha recollit de moment una cinquantena de signatures, la incorporació del nom farà justícia per «raons històriques», ja que la identitat de Sant Joan es manté en el «sentiment dels seus habitants».

De fet, la petició ja s'ha discutit al consistori en altres ocasions, així, el 2008, la formació d'ERC va presentar una moció per demanar que es reconegués l'oficialitat del topònim Palamós i Sant Joan. La proposta, però, no va obtenir suport de cap altra força política.

L'annexió del municipi de Sant Joan a Palamós es va produir en plena postguerra espanyola l'any 1942, no obstant això, tot i la seva annexió, Sant Joan ha mantingut el sentiment d'una identitat pròpia.