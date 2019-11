Neix una associació de dones directives i empresàries de l'Empordà

Un grup d'empresàries del Baix Empordà s'ha unit en una associació per buscar sinergies entre elles i compartir projectes, programes de formació i coneixements. Segons va avançar TV Costa Brava, l'Associació de Dones Empresàries i Directives de l'Empordà va arrancar dijous amb una quinzena de membres i la voluntat d'anar-se expandint pel territori. El Palau Firal de Sant Antoni va acollir la primera trobada del grup impulsor, que va servir per presentar el projecte i començar a preparar les primeres accions. En aquesta trobada es va destacar que al Baix Empordà hi ha força presència d'empresàries i que molts cops no es coneixen entre elles. També que cal ser d'una pasta especial per ser emprenedora i que sovint a les dones se les jutja de forma més severa en un món masculinitzat.

Segons la presidenta de l'entitat, Eulàlia Puig, es tracta d'un grup «de dones empresàries que vam decidir que si ens ajuntem serem més grans com a dones i com a empresàries». En aquest sentit, Puig va destacar que l'entitat està oberta a tothom, també als homes, i que respon també a la manca d'un col·lectiu d'aquestes característiques a la regió de l'Empordà: «Ens hem adonat que normalment hem d'anar a buscar aquestes associacions a Girona o Barcelona i per això hem decidit fer l'associació». La presidenta de l'ens va apuntar que «hem començat a Calonge i Sant Antoni, però ho volem estendre a tot l'Empordà».



Crear una xarxa de dones

Segons la presidenta de l'ens, l'associació neix amb la voluntat d'unir empresàries, emprenedores i directives sense importar la mida de l'empresa. Puig destaca que també té una clara vocació d'ajudar a crear empreses i negocis, fer networking i animar i ajudar les dones a iniciar projectes empresarials. L'ens té previst fer presentacions en diversos municipis per tal de donar-se a conèixer i actualment es reuneixen al viver d'empreses de Sant Antoni.