La població de cabres salvatges al Montgrí creix durant el 2019

La població de cabres salvatges al Parc Natural del Montgrí ha crescut durant el 2019 i es calcula que ja n'hi ha unes 200 que viuen al massís. Durant els dos darrers anys, els Agents Rurals, personal del parc i tècnics de la Generalitat han fet seguiment de l'espècie, amb l'objectiu d'aconseguir que a la zona hi hagi una població estable de cabres salvatges. De moment, ja s'han dut a terme tres censos; l'últim, a principis d'any. I el quart, precisament, es farà entre aquesta setmana i finals de mes. A part de comptar el número d'exemplars, durant el cens també es fan analítiques a les cabres salvatges per saber si pateixen alguna malaltia. De moment, totes les mostres han donat negatiu en llengua blava, tuberculosi o brucel·losi.

El seguiment de la població de cabres salvatges al massís del Montgrí té per objectiu determinar quina ha de ser la millor gestió per aconseguir mantenir un nombre adequat i saludable d'exemplars. De manera que la seva continuïtat sigui viable, controlada, i segura. D'una banda, el seguiment de l'espècie permet determinar el nombre de cabres salvatges que viuen al massís, el seu sexe, i categoria d'edat. I de l'altra banda, també dona informació sobre l'estat sanitari dels animals. També es vol conèixer l'origen i la vinculació genètica amb altres poblacions de l'espècie, i determinar si la població del massís del Montgrí està hibridada amb d'altres. A més, els censos permeten tenir informació dels moviments, per tal de saber quines zones ocupen i poden arribar a ocupar les cabres, i quins són els àmbits d'interacció amb els humans.



Sense malalties

Les anàlisis s'han fet en el marc de la col·laboració entre el Departament d'Agricultura i la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Sanitàriament, tots els exemplars analitzats han donat negatiu a les malalties de declaració obligatòria i a les que podien generar alguna preocupació.