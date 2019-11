Sant Feliu contractarà quinze persones que es troben a l'atur

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en el marc del programa de treball i formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, contractarà temporalment 15 persones que es troben en situació d'atur. Segons el consistori, onze d'aquests futurs treballadors tindran contracte de sis mesos de durada, mentre que els quatre restants tindran un contracte d'un any de durada.ddg sant feliu de guíxols

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, en el marc del programa de treball i formació del Servei d'Ocupació de Catalunya, contractarà temporalment 15 persones que es troben en situació d'atur. Segons el consistori, onze d'aquests futurs treballadors tindran contracte de sis mesos de durada, mentre que els quatre restants tindran un contracte d'un any de durada. Els llocs de treball que ofereix l'Ajuntament consisteixen en forestals, netejadors de carrers, conserges, paletes, peons de construcció i informadors de ­carrers. Segons va informar l'Ajuntament, el programa té tres línies d'actuació; una dirigida a persones preferentment majors de 45 anys no percepctores de prestacions i/o subdisi per desocupació; la segona per a persones en atur beneficiàries de la Renda Garantida, i la tercera per a dones amb atur de llarga durada.