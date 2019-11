La Bisbal estrena guardons de reconeixement ciutadà

La Bisbal d'Empordà disposa des d'ahir dels primers premis de reconeixement ciutadà per reconèixer persones destacades en diferents àmbits dins el municipi. Així, l'Ajuntament va presentar ahir els guardons Bisbalenc/a de l'Any 2019, on tant les candidatures com els finalistes seran escollits i votats pels veïns i veïnes.

«El guardó permetrà seguir implementant i dinamitzant la participació ciutadana i, a la vegada, fer un reconeixement als veïns que hagin destacat per algun acte o tasca concreta», explica el regidor de Participació, Carles Puig. «Serà un guardó honorífic d'elecció estrictament popular, per seguir apoderant la ciutadania», afegeix Puig.

El guardó, explica el consistori, no té dotació econòmica per a la persona que el rep, però obtindrà una peça de ceràmica feta per a l'ocasió per un ceramista de l'Associació de Ceramistes de la Bisbal d'Empordà i un diploma del fet meritat. L'objectiu del premi és reconèixer la tasca del premiat durant el 2019 en l'àmbit social, cultural, esportiu, ambiental o científic.

El període per presentar candidatures al premi Bisbalenc/a de l'Any 2019 comença avui i estarà obert fins al 29 de novembre. Pel que fa al període de votació de les candidatures presentades, serà del 2 al 15 de desembre. Per a més informació sobre el procés de participació es pot consultar la pàgina web de l'Ajuntament.



Més suport públic

D'altra banda, qualsevol persona major de 16 anys empadronada al municipi pot exercir el seu dret de vot en línia -a través de la plataforma de participació ciutadana- o presencialment a l'Ajuntament -durant els horaris d'obertura de l'equipament. En cas que no hi hagi cap candidatura amb més d'un 10 per cent dels vots, es farà una segona ronda del 16 al 22 de desembre amb les cinc candidatures més votades.