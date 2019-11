Petició de vint anys de presó per un acusat de maltractaments i agressió sexual a una jove de quinze anys

maltractaments, agressió sexual i detenció il·legal cap a la seva exparella de 15 anys fa dos anys a La Secció Quarta de l' Audiència de Girona va jutjar ahir un jove acusat dede 15 anys fa dos anys a Palafrugell . Durant dos dies s'ha celebrat una vista en la qual també s'ha fet pujar a la tarima un segon acusat de cooperador necessari per la suposada detenció a la víctima per part del primer acusat, a qui la Fiscalia i l'acusació particular demanen 20 anys de presó per dos delictes de maltractament amb agreujant de parentesc, un d'agressió sexual a una noia menor de 16 anys, un de danys lleus i un de detenció il·legal. Pels fets que se li imputen ha estat en presó preventiva, i té antecedents penals. També demanen sis mesos de presó pel segon acusat per un delicte de col·laborador necessari, que en aquell moment era amic seu. Les defenses van demanar l'absolució en considerar que la declaració de la víctima, que es va fer dimarts a porta tancada, conté «contradiccions». Els fets es remunten al 17 de maig de 2017 a Palafrugell, on segons les acusacions van tenir lloc diversos episodis de violència entre l'acusat i la víctima, que eren parella, en un aparcament d'un supermercat.



La Fiscalia recull als escrits d'acusació que el dia els fets l'acusat i la víctima es van trobar prop de l'aparcament del supermercat, en un espai públic, i van iniciar una discussió molt forta, un fet que segons va declarar l'acusat era molt «habitual» en la seva relació, que ja feia anys que s'havia iniciat, segons va detallar. Durant la baralla, el processat hauria empentat amb violència a la noia en un intent per agafar-li el telèfon mòbil. Segons la declaració de diversos testimonis -companyes d'institut de la víctima-, l'acusat li va exigir a la noia que li donés l'aparell per comprovar si aquesta mantenia conversacions amb un altre noi. Tot i la negativa d'ella va agafar-li i el va llençar a terra. Després va seguir agredint-la fins que la va empentar amb el cinturó i la va fer caure. Una versió que no va compartir l'acusat, qui va descriure la baralla com una discussió on «tots dos vam exigir-nos ensenyar-nos el mòbil, perquè tant jo com ella teníem amants», va explicar, i que ell es defensava de l'intent d'agressió per part de la víctima. La caiguda del mòbil s'hauria produït «accidentalment».



Les acusacions relaten que després d'aquest primer episodi la noia va sortir corrents, però que poca estona després l'acusat la va atrapar i li va dir que «d'aquí no marxes». Sobre això, l'acusat va especificar que ambdós van acordar parlar de l'incident en un lloc més tranquil, motiu pel qual van anar a l'aparcament d'un supermercat. Allí va tenir lloc una segona baralla on l'acusat li hauria causat severes lesions físiques a la noia i també a la zona genital, que l'acusació relaciona amb un intent d'agredir-la sexualment i que la defensa remarca que es podrien haver produït amb la roba interior.