El Tribunal Superior tomba el projecte d'un nou supermercat a la Bisbal d'Empordà

La Sala del Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fet pública la sentència que tomba el projecte de construcció d'un nou supermercat a la Bisbal d'Empordà. El supermercat està previst a l'avinguda Josep Irla, davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra, a l'entrada del municipi. Els propietaris majoritaris serien, segons Ràdio Capital, l'empresa Gestdip, vinculada a la cadena de supermercats Bon Preu i Esclat, entre d'altres.

La sentència del TSJC contempla tres aspectes problemàtics que, segons el consistori, els promotors del projecte hauran de tenir en consideració: el primer és que la Comissió d'Urbanisme de Girona no és competent per aprovar el projecte; el segon és que es demana un informe de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua) per analitzar el risc d'inundació; i en últim lloc, la sentència fa una diferenciació entre l'ús econòmic i l'ús comercial de l'espai que el POUM vigent no contemplaria. En aquest sentit, l'Ajuntament de la Bisbal apunta que es tracta d'una iniciativa privada i que, en qualsevol cas, si els promotors volen seguir amb el projecte, hauran de consultar els aspectes de la sentència amb els serveis tècnics del municipi. De fet, segons fonts de l'Ajuntament, els grups municipals van celebrar dimarts una reunió informativa on es va tractar aquesta qüestió.

El cas hauria arribat al TSJC després que es conegués que propietaris minoritaris dels terrenys havien presentat una denúncia contenciosa administrativa contra l'aprovació del projecte del supermercat a principis del 2018.