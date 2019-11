Palamós inicia una roda de contactes per redactar el tercer concurs de la deixalleria

L'equip de govern de Palamós iniciarà una ronda de contactes amb empreses del sector de la gestió de deixalleries després que el contracte municipal quedés desert per segona vegada. L'objectiu de l'Ajuntament és «esbrinar» quins són els motius pels quals les empreses no tenen interès a presentar-s'hi, sobretot després que el segon contracte s'incrementés en 50.000 euros.

El principal partit de l'oposició, el PSC, però, critica que el consistori no hagi pogut adjudicar el servei i hagi de redactar el contracte per tercera vegada. «Continuem sorpresos per l'anunci de la redacció d'un tercer contracte per la gestió de les deixalleries», apunta el portaveu municipal del PSC, Josep Coll, que assenyala que es tracta d'un problema en la «gestió» de l'Ajuntament.



Problemes amb el contracte

El primer intent d'adjudicar el servei va ser a l'abril i el segon, a l'agost, quan es va millorar el preu de sortida. En aquest sentit, el contracte va passar a 356.000 euros, dels 295.524 euros inicials, ja que l'Ajuntament va informar sobre un problema en la previsió a la baixa dels costos.

En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient de Palamós, Xavier Lloveras, explica que amb la ronda de contactes individualitzada amb diferents empreses del sector pretenen posar fi a la situació. En un sentit, «volem esbrinar amb les reunions amb el sector privat quins poden ser els motius» i, en un altre, el govern valorarà la possibilitat de «canviar algun aspecte del contracte per fer-lo més atractiu», assegura el regidor Lloveras.

L'empresa Urbaser es fa càrrec de la gestió de la deixalleria municipal des del novembre de 2015 i ho seguirà fent fins que s'adjudiqui el nou contracte. A finals d'octubre de 2016, però, va expirar i es va renovar per a un any més.