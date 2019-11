Torroella i l'Estartit tindran fibra òptica a tot el municipi

L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha aprovat el desplegament de fibra òptica en la totalitat del terme municipal que també engloba l'Estartit. El 2016 Telefónica va fer un desplegament parcial i actualment tan sols un 35% del nucli de Torroella i un 50% de l'Estartit compten amb aquest servei. Des del govern local feia temps que es treballava amb l'operadora Movistar perquè ampliés el nombre de llars i empreses incloses a la xarxa de fibra, però no hi va haver cap resposta positiva. Finalment, la companyia Vinga -amb seu social a Torroella de Montgrí- i Adamo s'han compromès a oferir el servei a mig termini a tot el terme municipal, inclosos el polígon industrial i la plana.



Altres millores

Des de l'Ajuntament, apunten que s'està vetllant perquè el desplegament es faci aprofitant les infraestructures de connexions actuals, amb l'objectiu de minimitzar-ne l'impacte a la via pública. Per aquest motiu, a més, s'impulsarà un pla per soterrar els encreuaments de línies de carrers per crear una millora de la imatge.