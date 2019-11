Dos detinguts per tenir un cultiu de marihuana a casa

La Policia Local de Santa Cristina d'Aro, conjuntament amb la Policia Nacional, ha detingut dos homes per presumpte tràfic de drogues. A la casa on vivien se'ls ha descobert un cultiu de marihuana de més de 300 plantes.

Els dos acusats -un home de 37 anys i nacionalitat moldava i un de 41 de Romania- compten amb antecedents policials per aquest tipus de delicte.

L'operatiu policial conjunt es va fer aquest dijous en un casa del carrer Volta Mimosa del nucli de Bell-lloc de Santa Cristina d'Aro.

Els agents de la Policia Local van alertar els de la comissaria del CNP de Sant Feliu de Guíxols que tenien sospites que en una casa de la seva població hi podia haver una plantació de marihuana. Els dos cossos policials es van dirigir fins a aquest habitatge.

De l'habitatge en van sortir dos homes. Aquests, després que els agents hi parlessin, van accedir de forma voluntària que es fes un escorcoll de l'habitatge.

Els policies van localitzar-hi una plantació de marihuana indoor. A banda de les plantes hi havia diversos aparells per tenir-ne. Els policies van desmantellar la plantació. Van comissar-la i també van retirar tota la instal·lació elèctrica i els aparells per tenir-ne cura. La Policia Nacional va actuar de policia judicial i va realitzar l'atestat de l'actuació i junt amb els locals van detenir els arrestats.