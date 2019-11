Les dones i la innovació marquen el segon Congrés d'Emprenedoria de Calonge

Les dones i la innovació són les temàtiques principals de la segona edició del Congrés d'Emprenedoria Alta Mar de Calonge, que tindrà lloc aquest dijous, 28, i divendres, 29 de novembre, al Palau Firal de Sant Antoni. Altres protagonistes de les jornades seran la cuinera amb set estrelles Michelin Carme Ruscalleda i l'economista Santiago Niño Becerra, que participaran en les conferències.

L'objectiu del Congrés, explica l'Ajuntament, organitzador de l'acte, és promoure l'emprenedoria en el territori, oferir un espai de formació i també fer visible el talent local. Enguany la temàtica del congrés és la innovació, ja que és un dels motors essencials per la creació i el creixement empresarial. A més, s'ha volgut donar un paper rellevant a les dones en el segon dia de les jornades amb la participació de l'Associació de Dones Empresàries i Directives de l'Empordà (ADEDE).

«El Congrés d'Emprenedoria Alta Mar situa Calonge i Sant Antoni com un referent en el món de l'emprenedoria, amb un programa interessant que compta amb referents remarcables en la participació com Carme Ruscalleda i Santiago Niño Becerra», explica la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Carla Rebull. «El nostre objectiu és continuar impulsant el viver d'empreses Alta Mar com un referent empresarial a la nostra zona», afegeix la regidora.

Pel que fa al paper de les dones, una de les novetats d'enguany és la participació en l'organització de l'esdeveniment i sobretot en el segon dia del congrés.

«Estem encantades de participar en la programació del congrés d'emprenedoria d'aquest any», explica Eulàlia Puig, presidenta de l'associació de Dones Empresàries i Directives de l'Empordà. «També és un bon moment per poder fer networking entre nosaltres i conèixer de primera mà les activitats emprenedores del municipi», apunta Puig.

Entre la multitud d'actes, destaquen dues taules rodones que es faran dijous. Una d'aquestes, sobre el model cooperatiu com a forma d'organització empresarial, en la qual participaran Albert Riera, director de comunicació de La Fageda, Lluís Jerez, director operatiu de l'Àrea de Client i Soci de Suara Cooperativa, i Marc Salvadó, president, soci fundador i gerent de La Cooperativa Humanitària. L'altra se centrarà en els empresaris que innoven a Calonge i Sant Antoni, en la qual participaran Clara Esteve, directora d'All that She Loves; Glòria Tort, gerent de Giura, i Eric Mañes, CEO de Bravanautic i Turinet Play.

Protagonistes més esperats

Una de les conferències més esperades de dijous, però, serà la protagonitzada per l'economista Santiago Niño Becerra, que analitzarà les tendències econòmiques i l'economia local davant del canvi de model econòmic.

El divendres, el congrés continuarà amb l'obertura de la jornada a càrrec d'Eulàlia Puig, presidenta de l'ADEDE, i Laura Martínez, presidenta del Consell Nacional de Dones de Catalunya i de l'Institut Català de la Dona. L'última conferència anirà a càrrec de Carme Ruscalleda, empresària i xef amb set estrelles Michelin, que abordarà el tema de la cultura culinària del territori com a factor inspirador, original i motor econòmic.

La programació completa es pot consultar al web de l'Ajuntament, i, tot i que alguns dels actes són gratuïts -en tots es requereix inscripció- el pagament per l'entrada en els dos dies de Congrés s'ha de fer en línia al mateix web.