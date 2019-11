El sector públic i el privat fan un front comú al canvi climàtic a Platja d'Aro

La delegació de Girona de la Cambra de Comerç Italiana organitza la primera edició de l'AMA (Acció pel Medi Ambient) Costa Brava, que és una jornada per analitzar els reptes i oportunitats de l'impacte climàtic a la costa gironina. L'esdeveniment es farà amb la col·laboració de diferents administracions i el sector privat el 28 de novembre a Platja d'Aro.

«Hem convocat els emprenedors de la província a una primera gran cita per reflectir conjuntament sobre l'abast del canvi climàtic al nostre territori», explica la presidenta d'honor de la Cambra de Comerç Italiana a Barcelona i responsable de la delegació de Girona, Emanuela Carmenati. Segons el tríptic publicat per la Cambra de Comerç, es pretén que les jornades siguin pràctiques i útils per a la universitat, administració, empreses i ciutadania.



Unificar objectius

L'objectiu de l'esdeveniment, apunten, és poder facilitar el desplegament del sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) al territori gironí. En aquest sentit, a la jornada hi participen actors de l'àmbit públic com les tres Cambres de Comerç gironines (Sant Feliu de Guíxols, Palamós i Girona), la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, la Universitat de Girona, Ports de la Generalitat, Urma, Seprona, l'empresa Estrella Damm o Grimaldi, entre d'altres. A més, hi haurà representants de Sardenya com una de les regions italianes convidades.