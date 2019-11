«Veus per la Llibertat», a la Bisbal, recapta més de 3.000 ? pels presos

Un moment de l'acte «Veus per la llibertat» a la Bisbal.

L'esdeveniment reivindicatiu i solidari Veus per la Llibertat al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà ha recaptat 3.343 euros que entregaran a la plataforma de suport a les famílies dels presos i exiliats polítics, l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC).

L'acte solidari va ser organitzat per un grup de veïns amb el suport de l'Ajuntament de la Bisbal i la plataforma ACDC, i va consistir en un seguit de concerts amb un sopar que es va fer el dissabte 16 de novembre.

La recaptació es va fer a partir de les entrades als concerts i al sopar, de la venda de llibres i de les donacions de particulars. «Volem donar les gràcies, tant als comerços de la Bisbal que hi han col·laborat com a tothom que hi va actuar i que va fer gaudir d'una tarda solidària al públic assistent», explica l'organització de l'acte en un comunicat. Alguns dels participants a l'acte van ser el pallasso Jordi Pesarrodona, la Colla Sardanista Escoles Velles de la Bisbal, la Cobla de l'Escola Municipal de Música Conrad Saló, la Coral de Corçà, Ramon Fita i Alfonso Córdoba i Carles Rebull, entre d'altres.