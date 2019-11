Palamós serà un dels escenaris de la segona temporada de la sèrie 'Hache'

Palamós serà un dels escenaris principals del rodatge de la segona temporada de la sèrie 'Hache' de Netflix. Les escenes es gravaran en una finca privada del paratge de Castell i el 7 de desembre la productora Weekend Studio farà un càsting al Punt Jove per trobar figurants adreçat a persones d'entre 16 i 70 anys.

La productora valorarà a l'hora d'escollir-los que tinguin formació teatral, amateur o professional, així com que sàpiguen tocar instruments i ballar. La sèrie, que està inspirada en fets reals, està ambientada a la Barcelona dels anys seixanta i la protagonitza l'actriu Adriana Ugarte, que també ha participat en altres produccions com les pel·lícules 'Julieta', 'Palmeras en la nieve' i sèries com 'La Señora' o 'El tiempo entre Costuras'.

La sèrie, creada i escrita per Verónica Fernández, narra la història d'Helena Olalla, Hache, vinculada a la organització criminal de tràfic d'heroïna que liderada pel narcotraficant Malpica.