Les ceràmiques de Cuixart arriben al Terracotta Museu

Una cinquantena de peces de ceràmica elaborades i pintades per Jordi Cuixart –com ara gots, plats, tasses i bols– descansen ja al magatzem del Terracotta Museu, a la Bisbal d'Empordà, a l'espera del tret de sortida d'aquest diumenge al migdia de l'exposició Des de Lledoners, que es podrà visitar fins al 26 de gener.

No se sap encara quines seran les ceràmiques que podran lluir-hi, ja que la periodista i activista Txell Bonet –també parella de Cuixart i que assistirà a la inauguració– aportarà a última hora 30 peces més que el president d'Òmnium Cultural ha fet aquests dies al taller de ceràmica del centre penitenciari de Lledoners.

«S'haurà de fer una selecció entre aquesta vuitantena de peces», ha aclarit al Diari de Girona el conservador del museu bisbalenc, Xavier Rocas, ja que l'espai de l'exposició serà bastant reduït, ni més ni menys que els 15 m2 de l'interior d'un dels forns de llenya de l'antiga fàbrica.

Durant l'acte d'inauguració del migdia es presentarà el llibre Ho tornarem a fer del mateix Cuixart, i hi actuarà el cantautor bisbalenc Mazoni. A més, una hora abans, a les 11, l'Associació de Ceramistes farà un mural reivindicatiu que es courà en el claustre de l'entrada del museu.

Segons Rocas, no es tracta d'obres mestres, ja que el president d'Òmnium Cultural no és cap ceramista de professió, sinó més aviat de «tècniques decoratives i peces senzilles pel que fa a modelatge». I és que la introducció de Cuixart a la terrisseria ha anat estretament lligada a la situació de trobar-se entre reixes, una pràctica sobre la qual ja ha escrit algunes vegades.

«El contacte amb l'argila és un retorn als orígens, a la mare natura i a la bellesa de la creació: em permet mantenir intacte el meu compromís polític i no perdre mai l'esperança amb els dies que vindran», ha expressat un dels condemnats per la sentència del procés.

Allà, a banda de les ceràmiques que han sortit del torn de Lledoners, també hi haurà una vitrina específica per explicar, matisa Rocas, «el procés de gestació de la Tassa de la Llibertat que va posar a la venda Òmnium Cultural». Així, doncs, hi haurà exposats el motlle i el prototip original, del qual l'empresa de Vulpellac Ceràmiques Est va fer-ne 20.000 reproduccions.

L'Escola de Ceràmica de la Bisbal va assumir la part tècnica de l'encàrrec mentre que el motllista ceramista Mario Sousa va enllestir el motlle definitiu.



Petjada sobre el fang

A més, també es destinarà una vitrina específica al projecte que l'artista xinès Ai Weiwei ha fet per denunciar la situació dels empresonats –que va titllar d'«inacceptable»–, i per commemorar els 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans.

El desembre de l'any passat, Weiwei va reunir-se amb els presos a Lledoners i va visitar el taller de ceràmica, on participava el president d'Òmnium. Va ser llavors quan l'artista contemporani va demanar-li que es descalcés i deixés l'empremta de la seva petjada sobre el fang. La peça resultant es podrà veure a l'exposició.