Palafrugell i Sostre Cívic blinden sis habitatges socials

L'Ajuntament de Palafrugell va signar la setmana passada un conveni amb la cooperativa Sostre Cívic per tal de convertir un edifici buit fins ara, ubicat al carrer Ponent, en sis habitatges socials. En els termes d'aquest acord hi trobem, d'una banda, la compra d'aquest immoble per part de Sostre Cívic i, de l'altra, el consistori s'ha compromès a aportar una suma de 40.000 euros repartits en dos anys per contribuir perquè es pugui desenvolupar el projecte, el primer d'aquest tipus que s'emprèn al municipi.

La cooperativa ja ha efectuat la compra de forma col·lectiva, ja que la titularitat de les propietats és compartida entre els socis, amb la voluntat de promoure i garantir l'accés a l'habitatge arreu del territori. De fet, a les comarques gironines ja té engegat el projecte Walden XXI a Sant Feliu de Guíxols i ja està fent estudis previs per arrencar-ne un altre a Sils.

Sostre Cívic –que ja aplega més de 900 socis– compra els immobles com a titular, que comparteix amb tots els socis. Els socis paguen una aportació inicial (que es reemborsa quan deixen l'entitat) i per ocupar un habitatge social han de pagar una quota mensual, segons les característiques de la vivenda. A diferència del lloguer, aquesta quota –sota l'anomenat règim de cessió d'ús– no incrementa mai i es manté estable, al marge de les fluctuacions del mercat immobiliari, i permet als socis ocupants viure-hi indefinidament o per un període llarg. Amb l'ingrés d'aquestes quotes, la cooperativa pot mantenir el projecte en funcionament i adquirir els immobles. L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, ha celebrat l'acord, ja que aborda dues de les preocupacions del govern. «Tenim la possibilitat de posar a disposició uns habitatges a preus socials i treure'ls del mercat especulatiu», i a la vegada, ha dit, es dona «utilitat a un immoble buit».