El Baix Empordà tindrà nou sanejament d'aigües residuals a l'estiu

L'Agència Catalana d'Aigua (ACA) ha reprès les obres per a la millora de sanejament del Baix Empordà, que pretén recollir les aigües residuals de diferents nuclis de la comarca a través d'un col·lector i traslladar-les a la depuradora de l'Escala.

El projecte s'arrossega des de 2008, quan l'ACA ja va iniciar la construcció d'aquest sistema amb l'objectiu d'evitar que les aigües residuals s'aboquessin al rec del Molí, tal com ha estat passant fins ara amb els municipis de Colomers, Jafre, Verges, Canet de la Tallada, la Tallada d'Empordà i Tor. A més, el col·lector permetrà integrar en una única xarxa de sanejament la recollida i el tractament d'aigües d'aquests municipis.

Les obres havien quedat interrompudes fins aquest octubre, quan l'ACA ha invertit 3.071.000 euros per engegar-les de nou i completar, així, el traçat de 18 km que connecta Colomers amb l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) de l'Escala.

El col·lector –amb una capacitat de 811 m3/dia equivalent a 3.240 habitants– està dividit en sis trams i resseguirà paral·lelament el traçat de l'històric Rec del Molí, que, construït a mitjans del segle XVII, és el que recull actualment les aigües travessant camps i zones de conreu. El primer tram ja està construït, de Colomers a Verges.

La nova canalització anirà incorporant progressivament els cabals d'aigües dels diferents municipis, ja preparats per connectar-se a la xarxa. Verges, per exemple, ja té «els deures fets», ha dit el seu alcalde, Ignasi Sabater, que celebra que reprenguin les obres. «És una gran notícia, perquè no pot ser que en ple segle XXI continuem abocant aigua bruta al rec», ha indicat.