Dos condemnats per estirar els cabells i trencar el mòbil a una dona al "dinar groc" de Platja d'Aro

El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols ha condemnat per delictes lleus de lesions i de danys dos denunciats per estirar els cabells i trencar el mòbil a una dona que participava en el "dinar groc" de Platja d'Aro el 30 de setembre del 2018. La sentència considera provat que un dels condemnats va colpejar la víctima al braç provocant que el mòbil li caigués a terra i es trenqués. L'altra processada, segons la sentència, li va "subjectar fortament" dels cabells i d'un braç. Com a conseqüència de l'agressió, la dona va patir una contractura muscular i equimosis. El jutjat condemna l'home a pagar una multa de 240 euros i a la dona de 120. La sentència fixa una indemnització de 400 euros per a la víctima.

La sentència declara provat que cap a la una de la tarda del 30 de setembre del 2018, els dos condemnats acompanyats d'una tercera persona van començar una discussió amb la víctima, que formava part de l'organització del "dinar groc". Durant la disputa, conclou el jutjat, un dels processats va colpejar la víctima al braç, provocant que el mòbil que duia a la mà caigués a terra i es trenqués. L'altra condemnada, continua la sentència, va estirar "fortament" la víctima dels cabells i d'un braç.

Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va anar a l'hospital de Palamós el mateix dia dels fets on li van diagnosticar equimosis als dos braços i una cervicàlgia. La taxació pericials dels danys provocats al mòbil va ser de 275 euros.

La sentència recull que, al judici, la víctima va explicar que es trobava fent el dinar popular quan va començar a sentir dos homes i una dona cridant darrera seu. Segons la seva declaració, va anar cap a ells per demanar que marxessin però, aleshores, la van increpar.

La dona va decidir trucar la Policia Local i gravar el grup amb el meu mòbil "perquè quedés constància de les agressions verbals" que proferien. Va ser aleshores quan un d'ells –l'home- li va colpejar el braç i la dona li va estirar els cabells. Per això, la víctima va interposar denúncia. Els ara condemnats també ho van fer contra ella, però va ser un any després i quan ja havien rebut la citació judicial.

La sentència conclou que hi ha "suficient càrrega probatòria" per condemnar-los i subratlla que al judici van declarar testimonis dels fets, hi havia els informes mèdics de les lesions i imatges aportades a la causa. Al tercer integrant del grup dels atacants i a la víctima els absol.

El jutjat condemna l'home com autor d'un delicte lleu de lesions i d'un delicte lleu de danys i li imposa una multa de 240 euros. A la dona la condemna per un delicte lleu de lesions a pagar 120 euros de multa.

En concepte de responsabilitat civil, l'home haurà d'indemnitzar la víctima amb 275 euros pels desperfectes al mòbil i els dos condemnats també li hauran de pagar 125 euros conjuntament per les lesions.