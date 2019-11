Absolen l'acusat d'abusar sexualment de la neta de la parella a Calonge

L'acusat d'abusar sexualment de la neta de la seva parella en almenys tres ocasions a Calonge per a qui la Fiscalia demanava cinc anys de presó ha estat absolt. El tribunal considera que tot i que no treu «credibilitat genèrica al relat de la menor», que es tracta de l'única prova de càrrec que vesteix l'acusació, no és «suficient ni provatòria» per aixecar la presumpció d'innocència de l'acusat. El tribunal retreu a l'acusació que no hagi aportat a la vista testimonis per fonamentar i dotar de fiabilitat la declaració de la víctima donada la «gravetat de la pena» que es demanava a l'acusat. No es va citar les familiars a qui la criatura hauria explicat els fets, ni professors o psicòlegs que acreditessin l'afectació de la menor. Tampoc existeixen testimonis.

Els fets jutjats que han acabat amb absolució es remunten a finals del 2016, quan segons l'acusació la parella de l'àvia de la víctima aprofitava les sortides amb bici que feia a pocs metres del domicili per «fer-li tocaments». La sentència acredita que els passejos van tenir lloc juntament amb els germans de la nena però «no s'han pogut demostrar els suposats tocaments per dins i fora la roba». Per això l'absol i ha declarat el pagament d'ofici dels costos. La sentència es pot recórrer.