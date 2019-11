El Baix Empordà es bolca amb la malaltia d'una nena de Corçà

L'Aina Díaz Mir ahir va fer 12 anys i, coincidint amb el seu aniversari, va poder sortir de l'hospital de Vall d'Hebron amb el quart cicle de quimioteràpia superat, tot i que dilluns li tocarà encetar-ne un cinquè, i així, fins a tenir finalitzats els sis cicles del tractament.

Igual que els seus amics que ahir la van visitar – companys de classe i «amics de tota la vida» de l'escola de Corçà–, l'Aina hauria d'haver començat aquest setembre el seu primer any d'institut, a la Bisbal d'Empordà, si no hagués estat pel càncer, concretament el limfoma de Burkitt, que li van diagnosticar el 27 d'agost amagat rere el que semblava una glàndula salival inflamada. «En un obrir i tancar d'ulls, la vida et canvia», resumeix la seva mare, l'Íngrid Mir. I és que, des de llavors, l'Aina amb prou feines ha pogut veure's amb els seus germans, que en ser més petits, sempre arrosseguen algun refredat o altre al qual les defenses d'aquesta aficionada al dibuix no podrien enfrontar-se.

Ara, viu entre Vall d'Hebron i la Casa dels Xuklis de la fundació Afanoc, a pocs metres de l'hospital, que ofereix petits apartaments amb zones comunes perquè puguin instal·lar-s'hi mentre duri el tractament. Tot i no poder anar amb els seus companys a l'institut, fa sis hores a la setmana de classe amb una professora particular i, d'aquesta manera, no perdrà el primer curs d'ESO. El que no pot recuperar, però, són les competicions de gimnàstica rítmica que a causa de portar l'aparell per a la quimio –Port a Cath– sota la pell , «no podrà practicar fins que no tingui l'alta definitiva», lamenta Mir. El seu cas ja ha mobilitzat tot el Baix Empordà a través de la iniciativa Amics de l'Aina, fundada per coneguts del poble, que des de fa un mes i mig estan recaptant fons per donar-lo a la investigació d'aquesta malaltia, el limfoma de Burkitt. De fet, el proper 15 de desembre han organitzat una quina benèfica a la qual s'han sumat gairebé 300 comerços col·laboradors d'arreu i, el mateix dia, la penya blaugrana de Monells dividirà els beneficis de la seva Escudellada popular entre la Marató de TV3 i la recerca de Vall d'Hebron. Mentrestant, l'Aina també ha trobat aliats per a les hores mortes dins l'hospital, entre el piano, l'ukelele, i l'aplicació Duolingo, on ha començat a aprendre l'italià pel seu compte. «Dins els efectes secundaris, com les nàusees, ho ha anat tolerant bé, des del dolor, l'acceptació i el punt de l'energia que té ella per tirar endavant», relata la mare. «Estic sorpresa, jo no sé com ho portaria en el seu lloc», admet.