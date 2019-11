Ruscalleda tanca el Congrés Alta Mar sobre emprenedoria

La II edició del Congrés d'Emprenedoria Alta Mar, a Calonge i Sant Antoni, va abaixar el teló ahir al migdia amb una conferència de Carme Ruscalleda. La xef de set estrelles Michelin va ser una de les més aclamades pel públic en aquestes dues jornades, juntament amb l'economista Santiago Niño Becerra, que va oferir la seva conferència el dijous i va atreure mig miler d'assistents.

Amb tot, el congrés ha tancat amb un balanç positiu, ja que a banda de l'èxit de Becerra, 150 persones han participat en els dos dies de congrés que pretén consolidar-se com a referent entre els emprenedors de les comarques gironines.

El tema principal d'enguany ha estat la innovació i, a través de taules rodones i xerrades, diferents experts han aprofundit en les tàctiques i estratègies per incloure la innovació en els projectes empresarials. Han intervingut professionals del màrqueting digital i e-commerce, com Òscar Cumí, o especialistes en el màrqueting turístic, com Jaume Marín. També han explicat les seves experiències empresaris locals com Clara Esteva, directora d'All that She Loves, i Glòria Tort, gerent de Giura.