Un informe de la Generalitat alerta que el camí de ronda de Palamós previst afecta espècies d'aus protegides

Un informe de la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat alerta que el camí de ronda que està projectat a Palamós afecta diverses espècies d'aus protegides. El que més preocupa, però, a les entitats ecologistes que són contràries al disseny que ha presentat l'Ajuntament (no al projecte del camí) és el corb marí aplomallat que es troba en perill d'extinció.

A més, des de l'associació Salvem la Pineda d'en Gori destaquen que és just en aquest espai on hi ha un major nombre d'aus amenaçades. Per això, reclamen que es faci cas de les al·legacions que han presentat i no descarten portar el projecte als tribunals. En total s'han detectat 79 espècies d'aus que es veuen afectades pel projecte.