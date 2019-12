Salvem la Pineda d'en Gori vol portar als tribunals el camí de ronda de Palamós

La plataforma ecologista Salvem la Pineda d'en Gori estudia portar als tribunals el projecte del camí de ronda de Palamós que preveu connectar la platja del Castell amb el municipi. L'obra -impulsada pel govern d'Esquerra Republicana i que es va anunciar a finals del 2018– té un pressupost d'1,4 milions d'euros i una zona d'actuació que comprèn uns 3,4 quilòmetres de recorregut pel litoral palamosí.

Els activistes, adherits a SOS Costa Brava, van presentar un seguit d'al·legacions al projecte -que va estar en període d'exposició pública fins al passat 27 d'octubre. La portaveu del grup, Zeta Figa, destaca que és una obra «innecessària»: «Ningú posa en dubte que el camí s'hagi d'arreglar, però la intervenció que plantegen aquí implica una actuació innecessària sobre el territori» i afegeix que «es podrien estalviar molts diners si senzillament arreglessin els trams malmesos del camí actual amb la mínima intervenció en el paisatge». L'ens posa en dubte que els tres miradors que hi ha projectats just a la zona de la pineda d'en Gori –on també hi ha un litigi obert per la construcció d'uns apartaments de luxe que ha denunciat la mateixa entitat– implicaran que es desdibuixi tot l'entorn: «Semblarà Port Aventura això. És una intervenció agressiva i molt artificial que deixarà la pineda a la meitat».

L'activista explica que l'«única resposta» a les al·legacions presentades per la plataforma –que criticaven els materials utilitzats, el tipus de plantejament en un espai protegit, i les espècies que queden afectades, entre d'altres– ha sigut «que aniran en compte amb les espècies protegides a l'hora de fer l'obra». Els ecologistes també critiquen que el projecte no hagi comptat amb la participació ciutadana. Segons la portaveu de la plataforma, l'ens es va reunir amb l'Ajuntament de Palamós per demanar que abans de formalitzar el projecte es fes un procés de participació, que finalment «no es va fer».



El precedent del Castell

L'advocat de la Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), Lluís Toldrà, explica la importància de canviar el projecte abans que es liciti: «Un cop adjudiques ja estàs donant drets a qui obté la licitació de l'obra i és més complicat suspendre-la després». Toldrà, que va ser un dels impulsors del referèndum que va evitar la construcció d'un complex urbanístic al paratge del Castell fa 25 anys, recorda que la participació ciutadana en aquesta mena de projectes «és molt important per tenir consens». «No sé si és la pressió urbanística o que realment tenien ganes de fer un bon camí, però la pineda d'en Gori és un paratge únic i el camí que es planteja és molt punyent». Finalment, afegeix que «si es reformula el projecte tothom hi sortirà guanyant: la gent i l'Ajuntament».