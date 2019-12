Suport unànime a una mort digna en el ple de Calonge i Sant Antoni

L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni va aprovar unàniment una moció en suport al dret a morir dignament, que inclou, entre d'altres, reforçar els serveis de pal·laitius o facilitar els tràmits del Document de Voluntats Anticipades.

La votació va tenir lloc dijous al vespre en el ple, gràcies a la iniciativa d'ERC, que va posar-la sobre la taula. La resta de grups amb representació municipal -Junts, PSC, Avancem, Republicans, CUP i PP- van votar-hi a favor.

D'aquesta manera, es vol conscienciar sobre el dret a una mort digna, facilitar que els ciutadans registrin el Document de Voluntats Anticipades (DVA) i que els treballadors i treballadores municipals es formin en aquest àmbit. A més, destaca la necessitat de continuar mantenint l'assistència de Programes d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES), així com reforçar i millorar els serveis de pal·liatius domiciliaris al municipi amb l'augment del servei d'atenció a domicili. Actualment a l'Estat no existeix el dret a l'eutanàsia, que està penalitzada amb penes de presó per l'article 143 del Codi Penal.



Contra la pobresa energètica

La CUP va presentar un document en suport a la Llei 24/2015 de pobresa energètica i contra el possible tall de subministrament elèctric per part d'Endesa i altres companyies a totes aquelles persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

La moció es va aprovar amb cinc vots favorables de la CUP i Junts i les 11 abstencions d'ERC, Avancem, PSC i Republicans. El PP va votar-hi en contra. La resolució exigeix a Endesa la condonació del deute acumulat per les famílies i articular vies sancionadores.