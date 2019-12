Un conductor molt begut acaba accidentat a Tamariu i el cotxe cremat

Un conductor ha patit una sortida de via a Tamariu, se l'incendia el cotxe i en fer-li la prova d'alcoholòemia ha més que triplicat la taxa d'alcoholèmia.

El xofer ha patit ferides lleus i el cotxe ha quedat destrossat per les flames.

L'accident de trànsit s'ha produït durant la matinada a la cruïlla de Tamariu per anar al Far de Sant Sebastià i s'ha estampat contra el voral.

El cotxe no només ha quedat destrossat en la seva part frontal sinó que també s'ha encès i ha quedat envoltat de flames.

El conductor, que anava begut i ha donat positiu en el control d'alcoholèmia ha patit ferides lleus i està fora de perill.

En el control realitzat ha donat una taxa de 0,90 mg/litre d'aire expirat. Per tant, ha més que triplicat la taxa màxima permesa que està en 0,25 mg/litres.

La rapidesa en l'arribada i l'actuació de la Policia Local ha estat clau per evitar mals majors en aquest accident, asseguren des del cos.

Que recorda que els dies vinents són dates on la Policia Local reforça més els controls d'alcoholèmia, bàsicament per l'acumulació de sopars i dinars relacionats amb les festes de Nadal. Per aquest motiu cal extremar la precaució al volant i evitar agafar el cotxe si no s'està en plenes facultats.



Un altre vehicle cremat

D'altra banda, aquest mateix cap de setmana, al carrer Martí Jordi Frigola de Palafrugell, es va cremar una furgoneta que estava estacionada per motius que es desconeixen.

Els agents de la Policia Local es van veure obligats a trencar els vidres de dos vehicles que es trobaven aparcats al costat per tal que no patissin cap dany i no fossin atrapats per les flames