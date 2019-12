Controvèrsia entre PSC i l'equip de govern de Calonge per uns pisos socials

El ple de la setmana passada de Calonge i Sant Antoni ha portat cua després que l'actual equip de govern –encapçalat per ERC– decidís no tirar endavant un projecte de vivenda social que s'havia acordat en l'anterior mandat amb la cooperativa Sostre Cívic.

Des de l'oposició, el PSC va lamentar la decisió d'haver-se fet enrere i va acusar l'equip de Lluís Bell-Lloch de «perdre l'oportunitat de fer 14 pisos socials pel jovent durant 75 anys». També ha carregat contra la CUP per haver-los donat un «suport inexplicable» que ha permès a l'ajuntament aturar el projecte. El portaveu socialista, Arturo Prades, ho atribueix merament a «no donar per bo un projecte que ve del govern anterior». El pacte implicava una aportació de 300.000 euros de l'Ajuntament perquè la cooperativa engegués la iniciativa i aquest desemborsament han fet que el nou govern decidís fer-se enrere.

ERC aposta per una altra política

La regidora d'urbanisme, Carme Viñas, va aclarir a Diari de Girona que «en cap moment diem que 'no' a Sostre Cívic» i que, de fet, volen «començar de zero amb la cooperativa amb unes altres condicions». Per això, ja tenen prevista una reunió la setmana vinent per abordar un nou projecte d'habitatges socials. En aquest sentit, Viñas va avançar que estan mirant terrenys de Calonge per veure si és possible trobar un nou acord i que en comptes de desemborsar tants diners de les arques públiques, es pugui compensar amb cessions de terrenys. A més, va apuntar la regidora, per entrar a la cooperativa i ocupar una vivenda implica fer una aportació inicial de més de 12.000 euros, fet que consideren que no s'ajusta a la situació dels joves. Des de la CUP, per la seva banda, van destacar que els «sap molt greu» que el projecte inicial no prosperi. Ara bé, assenyalen que han donat suport al nou govern perquè no s'ha renunciat a promoure polítiques socials d'habitatge, sinó que s'ha decidit «passar per una altra alternativa».



Llegat socialista

El cas es remunta de l'anterior mandat, quan el PSC estava al govern i va arribar a un acord de preu per un edifici ubicat al carrer La Sala, propietat de Criteria-Caixa. Això va ser possible gràcies als drets de tanteig i retracte de l'Administració –contemplats en un decret llei– i que permeten als ajuntaments adquirir habitatges de grans tenidors amb preus per sota mercat i destinar-los a vivenda social. Ara, però, quedava pendent signar un conveni de subvenció amb la cooperativa Sostre Cívic.