Sant Feliu acull una jornada municipalista

Sant Feliu de Guíxols va acollir aquest cap de setmana la primera jornada municipalista protagonitzada per Independents de la Selva i de Tots per l'Empordà i que va comptar amb més d'una trentena d'assistents de diferents pobles i comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà, la Selva i la Cerdanya.

La jornada va comptar amb especialistes per tractar temes com l'urbanisme, medi natural i residus, temes legals, econòmics i de gestió. En la seva benvinguda el diputat i alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas, va manifestar la seva satisfacció per la crescuda que havia tingut la formació Tots per l'Empordà en pocs mesos, que va qualificar de «fita molt difícil». Tanmateix, Motas va recalcar que independents de la Selva i Tots per l'Empordà treballen en objectius comuns com és la vocació de servei al ciutadà i al territori. A la jornada, hi van assistir càrrecs electes de diferents municipis de les comarques de la Selva, l'Alt Empordà, el Baix Empordà i la Cerdanya.