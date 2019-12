Convertiran en biomassa les canyes de la platja de Torre Valentina a St. Antoni

Les canyes i fustes que va arrossegar el temporal d'octubre a la platja de Torre Valentina es retiraran la setmana que ve, segons ha avançat el consistori de Calonge i Sant Antoni a Diari de Girona.

«En farem estelles perquè sigui biomassa», ha detallat el regidor de Medi Ambient, Norbert Botella, en referència a les canyes i fustes acumulades sobre la sorra. Tanmateix, Botella ha assenyalat que no s'ha fet fins ara perquè «la fusta no es pot retirar si no està seca, ja que un tronc moll pesa més i triplica la feina». A més, ha apuntat que també es necessita assecar per a la conversió d'estelles. De tota manera, ha abogat per «canviar tots la mirada a les coses i reconsiderar el que és net i el que és brut», ja que, en aquest cas, es tracta d'elements naturals que comporten avantatges, com ara «estabilitzar la sorra i evitar que marxi de cara al temporal» i que, en tot cas, són «els passos de la natura».

A més, des de l'Ajuntament han subratllat que ja es va prioritzar en el seu moment recollir tots els plàstics, atuells i elements contaminants amb risc d'acabar abocats al mar. Ara, només quedaven els elements vegetals que, al seu parer, són compatibles amb els usos actuals de la platja –gossos, corredors, passejants–, ja que no estem al pic de l'estiu ni a començament de temporada.

«Una platja naturalitzada no és una platja de postal, hem de tenir seny amb les mirades urbanes davant dels processos naturals», ha reivindicat el regidor, mentre insistia a distingir el que pertany al món industrial del que és del món natural.

En principi, tot apunta a que les tasques les farà el grup GBI serveis, que ja és empresa adjudicatària del servei de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, de platges i gestió del Punt Net municipal.